اليوم.. وزيرة الثقافة تكرم 5 مبدعين مسرحيين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365)

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء الأحد، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، تكريم خمسة من المبدعين الذين أثروا المسرح السكندري، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الحرية المسرحى، والذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان "دورة الدكتور أبو الحسن سلام" وترأسه هذا العام الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن المهرجان يكرم هذا العام الكاتب والشاعر خميس عز العرب، الفنان حسنى شتا، وأسماء الراحلين عزت الإمام، ماجد الهجرسى، ومحمد شمس.

وأضاف عبدالوهاب أن وزيرة الثقافة ستشهد خلال الاحتفالية تخريج الدفعة الخامسة من ستوديو الممثل تحت إشراف المخرج محمد مرسى والإعلان عن فتح باب التقديم للدفعة السادسة.