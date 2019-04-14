ميليشيا الحوثي تستهدف تجمعات لنازحين مدنيين في الحديدة غربي اليمن

استهدفت ميليشيا الحوثي تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، في أحدث خروقاتها المتواصلة للهدنة وقرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر الماضي.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن مصادر محلية قولها إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران

أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم، كانوا يعبرون في طريق الفازة العام بمديرية التحيتا، جنوبي مدينة الحديدة، ومنعت عبورهم، واضطرتهم للعودة جراء القصف العنيف.

وأشارت القناة إلى أن أعمال القصف والخروقات الحوثية توسعت على

نحو متسارع باستهداف قوات الجيش اليمني، المقاومة والأحياء السكنية في المناطق المحررة بالحديدة، على وقع عودة مظاهر التحشيد والتجنيد الحوثية ونشر مدفعية جديدة، ونشر مسلحيها عبر الأحياء والمربعات وباتجاه خطوط التماس، مع تواصل عرقلتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة الانتشار وسحب ميليشاتها من مدينة وموانئ الحديدة.