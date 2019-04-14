بشكل مفاجئ.. مفتشية الصحة تزور مستشفى الحسيمة وتسجل غياب 34 طبيب

علم موقع “اليوم 24” من مصادر نقابية متطابقة، أن لجنة مكونة من كل من المفتشية الجهوية والمفتشية المركزية التابعتين لوزارة الصحة، قد حلت مطلع هذا الأسبوع بشكل مفاجئ بالمركز الإستشفائي الجهوي بإقليم الحسيمة، وسجلت وجود غيابات غير مبررة لعدد من الأطباء.

ووفق مصادر الموقع، فقد سجلت اللجنة غياب 34 طبيبا من جميع التخصصات، وهو الأمر الذي جعلها تكتب تقريرا في الموضوع، مباشرة بعد بحثها في سجل العاملين بالمستشفى، وترفعه إلى وزارة الصحة، كما أشارت المصادر عينها إلى أنه سبق لنفس اللجنة أن حلت في شهر مارس الماضي بالمستشفى، وسجلت غياب المدير عن عمله.

وأضاف ذات المصادر، أن سبب الزيارة يعود إلى حالة “الفوضى” التي يشهدها المستشفى، حيث يتغيب عدد من الأطباء عن مقر عملهم، من أجل إجراء عمليات جراحية لأشخاص يقبعون بالمصحات الخاصة، وهو ما يتسبب في حالة من “العشوائية” في المستشفى، كما ينعكس على تأخير المواعيد الممنوحة للمرضى لإجراء فحوصاتهم، حيث يضطر العشرات منهم إلى الإنتظار لأسابيع وشهور قبل أن يحين دورهم..