علم “اليوم 24” أن مخيمات تندوف عاشت على وقع إنفلات أمني، ليلة اليوم السبت، جراء نزاع بين عائلتين بلغ حط إشعال النيران في البيوت.
وحسب مصادر”اليوم 24″، فإن ألسنة النيران شبت ببعض المنازل في مخيم السمارة بتندوف، بسبب خلال بين عائلتين حول قطعة أرضية، ما تسبب في فوضى عارمة وحالة هلع وسط الساكنة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن النيران التهمت منازل عدة دون التمكن من إخماذها، ما خلف العديد من الجرحى. وحاول أمن البوليساريو التدخل لفض النزاع لكنه عجز عن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر انفلات خطير في مخيمات تندوف..مواجهات ونيران وأمن الكيان الوهمي عاجز عن التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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