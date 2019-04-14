مدرب حوريا الغيني متحدثاعن الهزيمة أمام الوداد : “عشنا كابوسا حقيقيا”

أكد الفرنسي ديدي غوميز، مدرب فريق حوريا كوناكري الغيني، أن فريقه تعرض لسيناريو محزن، بعد سقوطهم بخماسية أمام الوداد الرياضي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح غوميز، مساء اليوم السبت، على هامش اللقاء الصحفي الذي تلا مباراة الوداد الرياضي: “يمكن القول إنه كابوس حقيقي اليوم..هزيمة وإصابة بليغة لحارسنا، الذي تم حمله إلى أقرب مصحة بالرباط”.

المدرب الفرنسي اعترف بأن الوداد الرياضي كان نداً قويا، وتمكن من السيطرة على الدقائق التسعين للمواجهة، وقدم إيقاعا سريعا عقد مهمة لاعبين حوريا كوناكري.

المتحدث شدد بأن الهدف الثاني لصالح “الأحمر والأبيض” قلب موازين المواجهة، في وقت كانت فيه المجموعة تتقدم نحو شباك الوداد بفرص عديدة، لكن الغلة التهديفية وانهيار الدفاع تسببا في سقوط مدوي لحوريا كوناكري.

جدير ذكره، أن ممثل الكرة الوطنية الوداد عبر إلى دور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال، ليواجه في اللقاء المقبل ماميلودي صان داونز، وهو الخصم الذي سبق له مواجهته في النسختين الأخيرتين من المسابقة، وأيضاَ في دور المجموعات.