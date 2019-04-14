الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في جبهة "العود" بمحافظة إب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات من الجيش والمقاومة اليمنية - أرشيفية
أحرزت قوات الجيش اليمني وطلائع تابعة للمقاومة المشتركة والحزام الأمني، السبت، تقدما ميدانيا جديدا في محافظة إب، وسط البلاد.
وذكر بيان للمقاومة اليمنية، أن "وحدات نوعية بالجيش اليمني وطلائع المقاومة الوطنية خاضت مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة العود بمديرية النادرة وتمكنت من تحقيق تقدم نوعي".
وأوضح البيان أن "القوات اليمنية حررت مواقع عدة في جبل ستر قبالة جبل العود الاستراتيجي كانت تتمركز فيه مليشيا الحوثي، وذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بصفوف الانقلابيين المدعومين من إيران".
ولجأت مليشيا الحوثي لقصف المناطق المأهولة في العود، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب مصادر.
وفي محافظة الحديدة، أكدت ألوية العمالقة أنها نفذت حملة واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة والتي خلفتها ميلشيا الحوثي جنوبي المحافظة، غربي البلاد.
وأضافت العمالقة، في بيان صحفي، أن الفرق الهندسية طهرت مزارع عدة في مديرية التحيتا ونزعت مئات الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تستهدف حياة المزارعين الأبرياء.
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