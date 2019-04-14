شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا في إطلاق نار بملبورن والان نبدء بالتفاصيل
لكنّ وسائل إعلام أسترالية أكّدت أنّ الضحايا هم جرحى كلهم وليس بينهم أي قتيل.
وقالت الشرطة في بيان إنّ "المحقّقين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" قرابة الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.
ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل حول الضحايا، مشيرة فقط إلى أنّ إطلاق النار وقع في حي براهران في ملبورن وأن المحقّقين يعملون على "استجلاء ملابسات ما جرى".
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