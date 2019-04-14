شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: أولويتنا إنهاء المشروع الإيراني في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وشكر هادي في كلمته ممثلي الشعب في مجلس النواب على تغليبهم للمصلحة الوطنية العليا وتوفير النصاب وإعادة تنشيط دور المؤسسة الدستورية المهمة في لحظة تاريخية يحتاج الجميع إلى دورها في مواجهة الانقلاب وتمرد جماعة الحوثي.
» دور المملكة
ووجه هادي الشكر للمملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على كل الدعم والتسهيلات التي قدماها لليمنيين وقيادتهما التحالف العربي لاستعادة الدولة المسلوبة.
ووجه هادي خطابه للحوثيين: أما حان الوقت أن تتوقفوا عن جرائمكم، ألم تكفكم أربع سنوات من الدمار والقتل، انظروا من حولكم إلى بلدنا المدمر بسبب نزواتكم وأطماع إيران التي ارتميتم في أحضانها، انظروا لشعبنا المشرد وبلدنا الممزق، وتابع: بلدنا هي بلدكم وأنتم يمنيون، فلا ترهنوا حاضر ومستقبل بلادنا لأعدائها.
وشدد هادي على أنهم يقفون على مفترق طرق بين خياري السلام والحرب، وقال: نبذل كل التسهيلات والدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص من أجل إنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون والمحيطان الإقليمي والدولي، لكن الميليشيات تواجه ذلك بالتعنت وتضع كل العراقيل لإفشال تلك الجهود.
وأضاف: هذا ما لمسه العالم بوضوح بعد مرور 4 أشهر على اتفاق استوكهولم، ولم تنفذ منه حتى خطوة واحدة، ما يؤكد حقيقة المشروع المدمر الذي تحمله هذه الجماعة التي رهنت نفسها للخارج وباعت وطنها لمشروع التخريب الإيراني الذي استهدف المنطقة العربية، وعاث فيها قتلا وتدميرا وتشريدا.
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