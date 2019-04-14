دولة الإمارات ترحب بتعيين عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أن "هذه الخطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، دعم وتأييد الإمارات الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، معربة عن أملها في أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.