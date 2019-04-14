بالصور.. جرحى في إطلاق نار بملهى ليلي في ملبورن

أعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، سقوط عدد من الجرحى في إطلاق نار بملهى ليلي في مدينة ملبورن في غرب البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "إطلاق النار جرى في حي براهران في ملبورن وإن المحققين يعملون على استجلاء ملابسات ما جرى".





وأضافت الشرطة أن "المحققين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود قرابة الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش، ولم تدلِ الشرطة بمزيد من التفاصيل حول الضحايا.

فيما شهدت شوارع المدينة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة، ولم تتضح بعد الدافع وراء الحادث.

وأكدت الشرطة أن 2 على الأقل يرقدان في حالة حرجة بالمستشفى، بينما تعرض آخران لجروح طفيفة.

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وقالت متحدثة باسم الشرطة، في تصريحات عبر الهاتف، إنه لا يوجد في هذه المرحلة ما يشير إلى علاقة الهجوم بالإرهاب.





وذكرت صحيفة "ذا إيج" أن أحد الجرحى حارس أصيب بعيار ناري في الوجه فيما وصفته الصحيفة بأنه "إطلاق نار من سيارة متحركة".

يذكر أن عمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا حيث قوانين حمل الأسلحة مشددة للغاية منذ قتل 35 شخصاً في 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.

والعام الماضي قتل 7 أفراد من أسرة واحدة في غرب أستراليا برصاص مسلح انتحر على الفور.





وكانت تلك أكثر الجرائم دموية في البلاد منذ مجزرة بورت آرثر.