هل يؤثر سقوط البشير على إيران وتركيا؟

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من المتوقع أن يكون للأحداث الجارية في السودان تأثير كبير على مجريات الأمور في إفريقيا، كما أنها قد تثير مخاوف كل من إيران وتركيا بشأن الأوضاع الداخلية في البلدين

على الرغم من صعوبة تأثير الأحداث الجارية في السودان والجزائر على العالم العربي، نظرًا لأن أيًا من البلدين ليس في قلبه، وهو ما يُحجم تأثيرهما المباشر على مجريات الأحداث في المنطقة، فإنه سيكون لتلك الأزمات تأثيرها الخاص على مناطق أخرى مثل القرن الإفريقي. الأوضاع الحالية في السودان والجزائر من المنتظر أن تصنع تأثيرًا في القارة الإفريقية، كما أنها ستكشف عن أوجه أخرى لذلك التأثير من خلال الإضرار بالاستثمارات الضخمة للدول الكبرى في المنطقة، وبالأخص السودان الذي يمتلك موقعًا إستراتيجيًا بالنسبة للأحداث في اليمن.

انقلاب تركيا بالذاكرة ورأت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن تلك التأثيرات ستدوي أصداؤها في تركيا وإيران، خاصة أن البلدين شرعا في حملة موسعة ضد المعارضة، وبالأخص أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016. بعد تنحي البشير.. من يحكم السودان طبقا للدستور؟ التداعيات السياسية والاقتصادية لمحاولة

انقلاب تركيا بالذاكرة ورأت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن تلك التأثيرات ستدوي أصداؤها في تركيا وإيران، خاصة أن البلدين شرعا في حملة موسعة ضد المعارضة، وبالأخص أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016. بعد تنحي البشير.. من يحكم السودان طبقا للدستور؟ التداعيات السياسية والاقتصادية لمحاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعته إلى اتخاذ إجراءات موسعة لتجنيب المعارضين، والسيطرة على الأمور داخل الجيش، وهو أيضًا ما جعل الرئيس التركي ينطلق في حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل على مستوى التاريخ داخل تركيا. الملالي يراقبون السودان الملالي يراقبون السودان وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الحذر التي تسيطر على النظام في إيران بشكل دائم، قد تدفعه للقلق بشأن امتداد تأثير الأوضاع في السودان إلى بلاده، والتي بالفعل بدت ملتهبة خلال السنوات القليلة الماضية. مسؤولون سودانيون: الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية Advertisements نظام الملالي بالفعل عانى على مدى العامين الماضيين من موجات تظاهرية متعددة، كان أعنفها تلك التي انتهى بها عام 2017، والتي وصلت لحد الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن الإيرانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة آخرين في تلك المواجهات. أول جلسة للبرلمان اليمني بعد 4 أعوام.. وانتخاب رئيس ومع صعوبة الأوضاع داخل البلاد في أعقاب فرض الموجة الثانية والأعنف من العقوبات الأمريكية على الاقتصاد في نوفمبر الماضي، بدا من الواضح أنه سيكون هناك قلق من انتقال الانتفاضات الشعبية في السودان والجزائر إلى إيران، خاصة أن الأخيرة تمتلك الأجواء المناسبة لذلك. التأثير في إفريقيا التأثير في إفريقيا ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي سقوط الرئيس السوداني عمر البشير إلى بعض عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وهو الأمر الذي يبدو على قدر كبير من الأهمية، نظرًا للاستثمارات التي تستقطبها المنطقة القريبة من السودان بسبب قربها من الحرب في اليمن. ويشير ذلك إلى أن هناك سببا آخر -بخلاف الثورة الشعبية- يدفع إيران للخوف من الأوضاع التي تحدث في السودان، لا سيما أن السودان لديها تأثيراتها على المناطق التي تسعى طهران فيها لبسط النفوذ وتدعيم عناصرها ماليًا وعسكريًا. نائب البشير.. من هو عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري بالسودان؟ وعلى الرغم من طرد السفير الإيراني بالسودان في عام 2016، فقد ظلت إيران تستخدم السودان كقناة لتهريب الأسلحة في الماضي، وهو ما يمثل مصدر قلق جديد لطهران، التي تخشى أن تفقد هذا الممر الحيوي لإرسال دعمها العسكري لمناطق مختلفة في الشرق الأوسط. «المهنيين السودانيين» يطالب بتسليم السلطة للشعب وبخلاف التأثيرات المباشرة على القوى المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، فإن الأوضاع بالسودان قد تزعج العديد من القوى العالمية التي تمتلك استثمارات وعلاقات وثيقة بشرق ووسط إفريقيا، خوفًا من أن تكون الأحداث الجارية في الخرطوم ذات تأثير قوي على استقرار الأوضاع في تلك البلدان والاستثمارات الضخمة التي تمتلكها على أراضيها بشكل رئيسي.

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