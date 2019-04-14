نشوب حريق في مصفاة نفط إيرانية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

نشب حريق في مصفاة قرب ميناء بندر عباس الإيراني المطل على الخليج، السبت.

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ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رئيس هيئة إدارة الأزمات بالإقليم قوله “فرق الإطفاء أخمدت الحريق، ولحسن الحظ لم يؤد الحادث إلى سقوط أي ضحايا”.

وقالت الوكالة إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق وحجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 300 ألف برميل يوميا.

وبلغت التقديرات الإجمالية للخسائر التي تكبدتها المنشآت النفطية الإيرانية جراء السيول التي اجتاحت إيران مؤخرا نحو 10 تريليونات ريال إيراني تعادل أكثر من 238 مليون دولار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني، خلال اجتماعه مع نواب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران في مجلس الشورى “البرلمان”.