الان تتابع نشوب حريق في مصفاة نفط إيرانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
نشب حريق في مصفاة قرب ميناء بندر عباس الإيراني المطل على الخليج، السبت.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رئيس هيئة إدارة الأزمات بالإقليم قوله “فرق الإطفاء أخمدت الحريق، ولحسن الحظ لم يؤد الحادث إلى سقوط أي ضحايا”.
وقالت الوكالة إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق وحجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 300 ألف برميل يوميا.
وبلغت التقديرات الإجمالية للخسائر التي تكبدتها المنشآت النفطية الإيرانية جراء السيول التي اجتاحت إيران مؤخرا نحو 10 تريليونات ريال إيراني تعادل أكثر من 238 مليون دولار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني، خلال اجتماعه مع نواب محافظة خوزستان جنوب غربي إيران في مجلس الشورى “البرلمان”.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق في مصفاة نفط إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.