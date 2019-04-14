شكرا لقرائتكم خبر عن قوش يلحق بابن عوف.. والبرهان يعلن تشكيلة «المجلس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (الخرطوم)

علمت "الخليج 365" أنه من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد في السودان عبدالفتاح البرهان، مع عدد من قوى المعارضة لبحث «خارطة طريق» السودان خلال المرحلة القادمة. وأفادت المصادر أن البرهان قرر أن يلتقي قادة من أحزاب الأمة القومي، الشيوعي، المؤتمر السوداني، الناصري، والبعث. وقد شكلت المعارضة السودانية وفدها للتفاوض مع الجيش، الذي ضم كلا من؛ عمر الدقير، مريم المهدي، صديق يوسف، علي الريح السنهوري، محمد ناجي الأصم، أحمد ربيع، أيمن خالد، الطيب العباسي، حسن عبدالعاطي، ومدني عباس مدني. في غضون ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح المعروف باسم «صلاح قوش» من منصبه. وأعلن في بيان عن تشكيل أعضاء المجلس، وتعيين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً للرئيس، وعضوية الفريق الركن شمس الدين كباشي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول شرطة الطيب بابكر، والفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد، والفريق الركن جلال الدين الشيخ، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، واللواء بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم.