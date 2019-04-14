شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات داعمة للشرعية في تعز.. والبرلمان العربي يطالب بوحدة الصف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أمس، البرلمان اليمني للعمل مع السلطات التنفيذية يداً واحدة للتصدي للانقلاب الحوثي، مؤكداً في كلمة له أثناء افتتاح جلسات البرلمان في سيئون، أن الاجتماع ثمرة من ثمار «عاصفة الحزم».

وقال إن البرلمانَ العربي يُدينُ بأشدِ العباراتِ الأعمال الإجرامية التي ترتكِبُها ميليشيا الحوثي ضدَ الشعبِ اليمني، والتي أثبتَت بالدليلِ القاطعِ عدمَ رغبتِها في إيجادِ حلٍ سلميٍ ورفضَها لكافةِ المبادراتِ السياسيةِ المتوازنة.

وشدد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياتهِ تجاهَ ما يقومُ به النظامُ الإيراني وعدوانه على سيادةِ اليمنِ عبر تهريبِ الأسلحةِ بجميعِ أنواعِها والصواريخِ الباليستيةِ للحوثي بهدفِ هدمِ الدولةِ وتفتيتِ المجتمعِ وزعزعةِ الأمنِ، مؤكداً رفضِ البرلمان العربي تجنيدِ مليشيا الحوثي القسري للأطفالِ والزجِ بهم في ساحاتِ القتالِ واستخدامِهم دروعاً بشريةً.

من جهة أخرى، طالب مئات الآلاف من اليمنيين من أنصار حزب المؤتمر الشعبي في تعز أمس المجتمع الدولي بالتحرك لفك الحصار المفروض على محافظتهم والضغط على مليشيا الانقلاب لتنفيذ القرارات الدولية واتفاق ستوكهولم. وأعرب أنصار وقواعد حزب المؤتمر عن تأييدهم المطلق للرئيس هادي والتحالف العربي، ودعمهم للبرلمان، مشددين على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار في تعز واستكمال التحرير وإنهاء الحصار . ورفع المتظاهرون في المسيرة، التي جابت شوارع المدينة شعارات تندد بجرائم الحوثي والصمت الدولي.