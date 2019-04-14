شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: تحرير طرابلس يقود إلى الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس، بنغازي)

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أنه سيتم إجراء انتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من تحرير طرابلس. ودعا صالح خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس (السبت)، الشعب الليبي إلى الوقوف مع الجيش الوطني للحفاظ على وحدة التراب. وقال «سنذهب لصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس»، مطالبا دول العالم بالحفاظ على أموال ليبيا، ورفع حظر تسليح الجيش الوطني. وأكد حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب.

وكشفت تقديرات عسكرية أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية، فيما بلغت المواجهات في طرابلس أشدها، ورغم أن الحياة تبدو طبيعية في معظم أنحاء العاصمة إلا أن التوتر موجود في كل مكان في ظل سماع دوي قذائف المدفعية في معظم المدينة مع هجوم قوات الجيش الوطني على أطرافها الجنوبية وإحكام تطويقها.

وما زالت المكاتب الحكومية مفتوحة والمطار الوحيد العامل، لكن الطائرات لا تهبط أو تقلع إلا خلال الليل، كما لا تزال المدارس مفتوحة باستثناء تلك التي باتت تستضيف الذين فروا من منازلهم. ولا يوجد قتال في مناطق وسط وشمال المدينة، حيث تعج المقاهي والمتاجر بالزبائن وتظل مفتوحة كالمعتاد حتى ساعة متأخرة من الليل. وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 8 آلاف شخص نزحوا من ديارهم. ورغم بعد وسط المدينة عن القتال، إلا أنه يغص بعلامات كثيرة تذكر بما يمكن أن تفعله الحرب.