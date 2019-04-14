شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة فرنسية تصفع أوغلو: متغطرس وبلا أخلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في توتر غير مسبوق، صفعت النائبة الفرنسية سونيا كريم، وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو خلال جلسة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في أنطاليا (الجمعة)، ووصفته بأنه «متغطرس وبلا أخلاق».

ويعود سبب التوتر والمشادة الكلامية الحادة إلى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية في فرنسا يكرس يوم الرابع والعشرين من أبريل، مناسبة لإحياء ذكرى «إبادة الأرمن» التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى عام 1915، ما أغضب أنقرة، فشن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، هجوماً لاذعاً ضد باريس خلال افتتاح اجتماع الجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي، واتهم إياها بـ«التلاعب بالتاريخ»، وحملها مسؤولية المجازر المرتكبة في الجزائر ورواندا.

فما كان من النائبة الفرنسية عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، سونيا كريمي، إلا أن عبرت عن صدمتها من الهجوم التركي، ورفضت رواية التاريخ «التي يكتبها الفائزون».

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فسارع أوغلو بالرد مهاجماً فرنسا وقال «من حيث الإبادة الجماعية والتاريخ، فرنسا هي آخر دولة يمكن أن تعطي دروساً لتركيا». وأضاف: «يمكنكم أن تواصلوا النظر إلى الأمور من عليائكم، لكننا سنواصل العمل على إعادتكم إلى مكانكم».

إلا أن النائبة الفرنسية والوفد المشارك في الاجتماع، غادروا القاعة دون رد مباشر. لكن سونيا كتبت على «تويتر» تغريدة عنيفة هاجمت فيها أوغلو، بقولها: «حين يسمح المتغطرس مولود تشاووش أوغلو لنفسه بإعطائكم دروسا في الغطرسة والأخلاق، بغطرسة وبقلة أخلاق»!

وبطبيعة الحال لم ترق تلك الصفات لأوغلو، فما كان منه إلا أن «حظر» سوني من «تويتر» التي عادت وكتبت «وزير خارجية تركيا حظرني على تويتر، يا له من درس نيّر وجميل في الديمقراطية والدبلوماسية».