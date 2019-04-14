اعتراض سفينة تنقل 120 مهاجرا من سريلانكا في حزيرة لارينيون الفرنسية

اسماء السيد - سان دوني لا ريونيون: أعلنت السلطات المحلية في جزيرة لارينيون الفرنسية في المحيط الهندي اعتراض سفينة تقل نحو 120 شخصا السبت في سان روز على الساحل الشرقي للجزيرة.
وكان تم الابلاغ عن السفينة السريلانكية على الارجح الاثنين نحو الساعة 10,30 (06,30 ت غ) لدى مركز المراقبة والانقاذ بالجزيرة.
وقالت السلطات المحلية ان بين نحو 120 شخصا في السفينة أطفال ونساء.
وأوضح مصدر اداري "لا زال يتعين اجراء مزيد من التدقيق لكنهم وصلوا من سريلانكا ويحملون، على الارجح، جنسية هذا البلد".
واذا ثبت ذلك فستكون هذه سابع سفينة مهاجرين سريلانكية يتم اعتراضها في لارينيون. وكان آخرها وصل في الرابع من شباط/فبراير الماضي وعلى متنها 70 مهاجرا.
ويفصل أكثر من اربعة آلاف كلم لارينيون عن سريلانكا.
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