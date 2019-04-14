محمد القاضي

علق الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، علي واقعة إجبار الطلاب على خلع الملابس بجامعة الأزهر. وقال "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: « ما فعله الدكتور ليس له علاقة بالمقاييس العالمية لطرق التدريس» مضيفا: «سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عندما تحدث عن الحياء والعقيدة لم يقل بتعري أي شخص». تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة خلع الملابس.. مطالب بإجراء كشف هيئة لـ لأعضاء هيئة التدريس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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