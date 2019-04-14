بيع تمثال قزم لونه المستشار الألماني الأسبق مقابل 58 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - هامبورج- د ب أ بيع تمثال قزم حدائق، لونه المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت (1918 – 2015) بسعر 3000 يورو ( أي ما يعادل 58 ألف جنيه مصري تقريباً) خلال مزاد أقيم أمس السبت. وكان شميت لون التمثال من أجل مزاد خيري عام 1986. وكانت دائرة أصدقاء دار للرعاية بهامبورج طلبت من عدد من المشاهير في ذلك الوقت تجميل تماثيل أقزام الحدائق، وكان شميت أحد هؤلاء المشاهير. وكانت أموال تلك المزادات مخصصة لتحسين بناء دار الرعاية.

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