محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365): شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها أداء أعضاء المجلس العسكري السوداني، السبت، القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: أعضاء المجلس العسكري الانتقالي السوداني يؤدون القسم أمام رئيسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.