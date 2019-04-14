أبرز التصريحات في 24 ساعة.. رحلات جوية من تركيا تنقل مقاتلي "النصرة" إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات نفذت 8 ضربات قوية اليوم السبت، ضد الميليشيات المتواجدة في طرابلس، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرؤية التي سوف تطرحها الولايات المتحدة في المستقبل سوف تنطوي على تغير جوهري عن النموذج الذي استخدم في الماضي، وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل.

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