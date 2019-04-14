إيداع رئيس المخابرات الفنزويلي السابق الحبس الاحتياطي في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد (د ب أ)

أودعت السلطات الإسبانية رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلية السابق هوجو كارفايال، المطلوب أمريكيا لاتهامه فيها بالاتجار في المخدرات، الحبس الاحتياطي.

قرر ذلك اليوم السبت، قاض بالمحكمة الوطنية العليا في مدريد.

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وأكد متحدث باسم وزارة العدال في إسبانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) صحة تقارير إعلامية عن الأمر.

وكان كارفايال 59 عامًا، جنرالا وسياسيا سابقا، وهو يدعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، وقد ألقي القبض عليه أمس الجمعة في إسبانيا.

وقالت الشرطة الإسبانية إن كارفايال متهم لدى السلطات الأمريكية بالاتجار بالمخدرات، ومن ثم تم القبض عليه.