فحص 154 ألف ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم السبت، انتهاء المديرية من فحص 154828 مواطنًا ضمن مبادرة "100 مليون صحة" حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 13 أبريل2019.

وأكدت مشرف، تحقيق نسبة 100% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم السبت، من المبادرة والذي جرى مسح 246 مواطنًا في اليوم الخامس والأربعين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 73% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، وهو 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

ولفتت إلي، بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين علي أرض المحافظة، ضد فيروس سي فقط اعتبارًا من اليوم السبت 13 أبريل الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري ضد الفيروس فقط.