كشفت مديرية الأمن الوطني الجزائري ، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه وبعد التحريات توصلوا إلى أن بعض الأسلحة التي حجزوها بحوزة الأشخاص الذين تم توقيفهم استعملت في اغتيال العديد من منتسبي الأمن قبل سنوات.
وجاء في بيان مديرية الأمن: “إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.
وأضافت: “إن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة/ الامن الجزائري يكشف تفاصيل الاسلحة التي كانت ستسعمل لاستهداف الحراك الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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