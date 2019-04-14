إطلاق نار في ملبورن بأستراليا وسقوط العديد من الضحايا

أعلنت الشرطة الأسترالية سقوط "العديد من الضحايا" في إطلاق نار وقع فجر الأحد في ملهى ليلي في مدينة ملبورن في غرب البلاد، من دون مزيد من التفاصيل.
لكنّ وسائل إعلام أسترالية أكّدت أنّ الضحايا هم جرحى كلهم وليس بينهم أي قتيل.
وقالت الشرطة في بيان إنّ "المحقّقين يعتقدون أنهتم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" قرابة الساعة الثالثة فجراً (17,00 بتوقيت جرينتش السبت).
ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل حول الضحايا، مشيرة فقط إلى أنّ إطلاق النار وقع
وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا حيث قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصاً في 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.
والعام الماضي قتل سبعة من أفراد أسرة واحدة في غرب أستراليا برصاص مسلح انتحر على الفور.
وكانت تلك أكثر الجرائم دموية في البلاد منذ مجزرة بورت آرثر.
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