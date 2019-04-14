الحوثيون يحرقون مستودعات تجارية في الحديدة

بسام عبدالسلام (عدن) استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أمس، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الإنسانية، تحركات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة. وفتحت ميليشيات الحوثي نار أسلحتها الرشاشة والقناصة على نازحين كانوا يعبرون في طريق «الفازة» العام بمديرية التحيتا. ومنعت الميليشيات عبور الأهالي مع أسرهم، بتكثيف نيرانها عليهم أثناء محاولتهم العبور. وأضطر النازحين على العودة من حيث جاءوا، خوفاً على حياتهم من القنص والاستهداف المباشر للميليشيات على الطريق العام. يتزامن ذلك مع قصف واستهداف مستمر لميليشيات الحوثي لمواقع وتمركز قوات الجيش اليمني في المديرية ذاتها. وفي السياق، استهدفت ميلشيات الحوثي مخازن ومستودعات تجارية خاصة في كيلو 7 بمدينة الحديدة. وأسفر القصف عن احتراق المستودعات بالكامل، وتدمير كل ما فيها من مواد.

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