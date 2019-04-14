التحالف يقصف مواقع للمتمردين بصعدة

عدن (الاتحاد) شنت مقاتلات التحالف العربي أمس، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية «كتاف» بصعدة، وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وتدمير أطقم وآليات كانت الميليشيات تستعد لدفعها إلى جبهات القتال. وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها الميلشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية بتجاه مديرية «الحشاء» شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وحاولت عناصر من الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه منطقتي «الطاحون، والمنياس»، في أطراف مديرية «الحشاء». وأجبرت قوات الجيش عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبدها قتلى جرحى في صفوفها.

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