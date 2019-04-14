نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال في عدن

عدن (الاتحاد) نجا مسؤول أمني بارز في مدينة عدن من محاولة اغتيال نفذتها عناصر مسلحة مجهولة أثناء مروره في طريق فرعي بمدينة «كريتر» القديمة.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قائد شرطة مدينة كريتر العميد فضل الجحافي نجا من هجوم نفذه مسلحون خلال ملاحقة مطلوبين في منطقة «القطيع» بالمدينة، لافتاً إلى أن العميد لم يصب بأي أذى في حين فرت العناصر المسلحة باتجاه عدة أزقة قريبة من الموقع.

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