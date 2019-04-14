«ويكلي بليتز»: قطر تدعم ممولاً لـ«داعش»

شادي صلاح الدين (لندن)

أكدت صحيفة «ويكلي بليتز»، المتخصصة في إلقاء الضوء على الجماعات المتطرفة والدول الممولة للإرهاب، أن «الجزيرة» التي وصفتها بـ«الإرهابية» قدمت تغطية إعلامية مكثفة لرجل أعمال «سيء السمعة» هو شهيد الدين خان، وهو عسكري سابق، مشيرة إلى أنه بجانب زوجته «فارزانا أنجوم» وبناته، قاموا بتهريب ملايين الدولارات من بنجلاديش، واستثمروا في مشاريع تجارية مختلفة في المملكة المتحدة.

وأضافت: أنه وفقاً للقانون الدولي، لا يسمح لأي دولة بإيواء أي ممول إرهابي أو قبول أموال قذرة عبر قنوات غير قانونية. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تعلن أنها تقف في طليعة الامتثال لهذا القانون الدولي، فإن بريطانيا مستمرة في توفير المأوى لعدد من الأفراد الممولين لتنظيم «داعش»، الذي يرتبط بعلاقات قوية بالنظام القطري.

وأكدت الصحيفة أن عائلة شهيد الدين خان بأكملها تشارك بشكل مكثف في تمويل الإرهاب، وتساعد تنظيم داعش لسنوات عديدة، بالتنسيق مع القطريين، وبدعم من قناة الجزيرة. وأشارت إلى أن هناك أيضاً العديد من القضايا الجنائية المعلقة ضد شهيد الدين خان وزوجته فرزانة وبناتهم في بنجلاديش، حيث تم إدراج أفراد هذه العائلة في قائمة «المطلوبين» من قبل وكالات إنفاذ القانون في بنجلاديش. ووفقاً لمصدر موثوق حسبما قالت الصحيفة، فإن خان يقف وراء عدد من الهجمات الإرهابية الأخيرة في بريطانيا. كما كان يمول بشكل مشبوه العديد من العمليات المتطرفة في المملكة المتحدة، وينشر الكراهية بين المواطنين والمقيمين.

وذكرت الصحيفة أنه في إطار فضائحها الأخيرة على المستوى الدولي، فإن قطر معروفة بالفعل كدولة راعية للإرهاب، وقناتها «الجزيرة» دعمت بالفعل شهيد الدين خان الممول لـ«داعش»، لافتة إلى أن القناة المثيرة للفتن اعتادت نشر مواد دعائية مليئة بالكذب ومعلومات خاطئة مستندة إلى خان وادعاءاته الكاذبة، لتشويه سمعة وكالات تطبيق القانون البنجلاديشية.

وفي إطار اعتياد الدوحة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة للترويج لأكاذيب نظامها، أوضحت الصحيفة أنه منذ أيام، هرب مراسل بنجلاديشي مثير للجدل، يعمل لصحيفة يومية إنجليزية محلية ولجأ إلى السويد، وكان قد نشر محادثة مع خان على حسابه الذي تم التحقق منه على «فيسبوك». وفي هذه المحادثة، حصل خان على امتياز كامل لإعطاء بيانات كاذبة وغير قانونية ضد العديد من الأفراد، بمن فيهم الصحفي الحائز على العديد من الجوائز ومحرر «ويكلي بليتز» صلاح الدين شعيب شودري. وتم الإبلاغ عن الأمر لسلطات «فيسبوك»، في حين أن محامي شودري يفكرون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد خان بتهمة ارتكاب جريمة خطيرة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي. وأكد التقرير أنه بالنسبة لدولة مثل المملكة المتحدة، من العار قبول الاستثمارات من خان وعائلته، الذين تم تهريبهم من بنجلاديش ودخلوا بريطانيا عبر قنوات غير قانونية.