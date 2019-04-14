الهند: القبض على «داعشي» عائد من الدوحة

لندن (الاتحاد)

أعلنت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إلقاء القبض على أحد المتطرفين المتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي عقب وصوله من قطر.

وأوضح موقع «بيزنيس ستاندارد» الهندي أن وكالة التحقيقات الوطنية اعتقلت، الثلاثاء الماضي، المتطرف «شيبو نيهار» من ولاية كيرالا الهندية، لدى وصوله من قطر، لتسهيل سفر بعض زملائه إلى سوريا للانضمام إلى جماعات الإرهاب. وأوضحت وكالة التحقيقات الوطنية أن المتطرف المدعوم من قطر البالغ من العمر 39 عاماً، تم اعتقاله من مطار كاليكوت الدولي في الهند. حيث تم عرضه على محكمة خاصة، تابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية في «إرناكولام» قبل أن يتم إرساله إلى حجز قضائي حتى يوم 22 أبريل الجاري ليمثل أمام القضاء.

وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية أن القضية كانت مسجلة في مركز شرطة وندور بموجب قانون (منع الأنشطة غير القانونية) في السادس من نوفمبر عام 2017، على أساس الإفصاحات التي أدلى بها المتهمون، الذين اعتقلوا في وقت سابق فيما يتعلق بالقضية. وتحتوي الإفادات القانونية على اتهامات ضد شيبو نيهار وغيره من المتهمين بأنه أثناء عملهم في قطر، وحضور دروس في مركز الأنصار السلفي، تبنوا الإيديولوجية المتطرفة وقرروا الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وخلال عامي 2016-2017، قام نيهار بتسهيل سفر بعض زملائه إلى سوريا بنية الانضمام إلى تنظيم داعش. وقال نيهار: إنه كان يخطط، هو نفسه، للسفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في ديسمبر 2016.