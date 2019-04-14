نواب فرنسيون يطالبون بالتحقيق في أنشطة «قطر الخيرية»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

دعا نواب فرنسيون في مذكرة رسمية إلى فتح تحقيق برلماني، حول ما أثاره الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو في كتابهما «أوراق قطر» وبالوثائق الدامغة حول تمويلات مشبوهة تقوم بها قطر في الجمهورية الفرنسية، عبر منظمة قطر الخيرية.

ووفق المذكرة التي نشرها موقع «تليجراف تونسي» فإن مؤسسة قطر الخيرية تورطت في تمويل مجموعات إرهابية، شنت عمليات إرهابية داخل الأراضي الفرنسية، لذلك يطالب النواب بتشكيل لجنة برلمانية تضم 30 نائبا من مختلف الأحزاب والتيارات، للنظر في مخاطر منظمة قطر خيرية، وما تمثله من تهديد للأمن العام في الجمهورية.

وكشف الصحفيان جورج مالبرونو وكريستيان تشيسنو في كتابهما الجديد «أوراق قطر» مخططات الدوحة التي تقوم بها في أوروبا، عبر أجندة إخوانية، وشرحا كيف تستثمر قطر بكثافة في فرنسا من خلال جمعية قطر الخيرية.

كما أوضحا أن «إيطاليا هي الدولة التي تلقت شريحة أكبر من هذه التخصيصات، تجاوزت الـ22 مليون يورو، مقسمة إلى 45 مشروعاً، منتشرة بشكل خاص في الشمال (سارونو، بياتشينتسا، بريشيا وأليسّاندريا)، وكذلك في الوسط والجنوب، وفي صقلية على وجه التحديد، من خلال 11 مشروعاً ، بل «وحتى في مراكز صغيرة مثل كوميزو وفيتّوريا».

وأشار الكاتبان إلى أن قطر استثمرت بكثافة في أوروبا وخاصة في فرنسا لعدة أعوام، ففي الفنادق والرياضة والعقارات تجد الإمارة متواجدة أكثر فأكثر، وذلك وفقًا لصحيفة أر سي أم الفرنسية.

وأكد الصحفيان أنهما اكتشفا من خلال حسابات مفصلة قطر الخيرية، وهي منظمة غير حكومية، أن الدوحة استثمرت عدة ملايين من اليوروهات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، في ما يقرب من 140 مشروعا في جميع أنحاء أوروبا.