الجيش الليبي يسيطر على محاور استراتيجية في طرابلس

بنغازي، طرابلس (الاتحاد)

تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها إلى وسط العاصمة طرابلس عبر سبعة محاور، بدعم جوي من طيران الجيش الوطني الذي نفذ عدداً من الغارات الجوية على مخازن لأسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في منطقة تاجوراء، وتنفيذ عمليات نوعية في مناطق الاشتباك، خاصة في عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار، وهو ما مكّنها من السيطرة على المحورين وسط انسحاب الميليشيات المسلحة من تلك المناطق.

وأكدت قوات الجيش الليبي في بيان لها، أمس، أنها نفذت غارات جوية ضد تمركزات ومخازن أسلحة تتبع الجماعات الإرهابية في تاجوراء وطرابلس، وذلك رداً على استهداف طائرات تتبع حكومة الوفاق الوطني لمنازل المدنيين في مناطق مختلفة من ضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ غارة ناجحة على أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية، في منطقة وادي الربيع ومحيطها.

بدوره، حذر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، من دفع مليشيات وكتائب مصراتة بالشباب الليبي إلى آتون الحرب والصراع في طرابلس، وهو ما يؤدي لسقوط ضحايا من أبناء المدينة، الذين يتم الزج بهم واستخدامهم لعرقلة عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس.

وأكد اللواء المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من بنغازي، أمس، أن الجيش الليبي وضع استراتيجية لوقف قصف طيران «مليشيات مصراتة» لمنازل المدنيين في ضواحي طرابلس، رغم وجود تحديات كبيرة أبرزها عدم وجود أجهزة رادار تتبع الجيش الليبي لرصد الطائرات إلا أن القوات الجوية وضعت خطة لوقف الغارات التي تنفذها الطائرات التي تخرق من مطارات مصراتة.

وأشار المسماري إلى تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في سبعة محاور رئيسية، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي ستعمل على فتح محور ثامن، للدخول إلى وسط العاصمة طرابلس خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد وصول القوات إلى منطقة النجيلة بسهل الجفارة جنوب غرب العاصمة طرابلس، وهي قريبة من قلب طرابلس.

وأكد المسماري أن قوات الجيش الليبي تتقدم بشكل جيد في محوري السواني واليرموك، وتقدم مقاتلي القوات المسلحة الليبية لمسافة حوالي 3 كم من مطار طرابلس الدولي الذي تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمينه بشكل جيد.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن رصد غرفة عمليات الجيش طائرتي شحن قطريتين كانتا تحملان أسلحة من الخرطوم إلى العاصمة طرابلس، وأفرغتا أسلحة وذخائر في مطار معيتيقة الدولي، وذلك قبيل انطلاق عملية تحرير طرابلس بأيام قليلة.

وأكد المسماري أن النظام القطري لديه غرفة عمليات عسكرية في طرابلس تدار من ليبيين وقطريين، فضلاً عن غرفة عمليات أخرى تدار من الدوحة، عبر الإخواني الليبي على الصلابي وعدد من الضباط القطريين، بالإضافة إلى غرفة عمليات تدار من عناصر ليبية في إسطنبول، للتشويش على عملية الجيش الليبي بنشر أكاذيب وشائعات عبر وسائل إعلام يمولها النظام التركي.

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي لن يقبل التفاوض مع المليشيات المسلحة إلا بتنفيذ الشروط التي حددها القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وهي رفع هذه العناصر للراية البيضاء، وإلقاء السلاح والتزامهم لمنازلهم، وعدم الوقوف أمام قوات الجيش الليبي في معركتها ضد الإرهاب.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى الضغوط التي تمارسها بعض الدول لوقف العمليات العسكرية في طرابلس، منتقداً عدم دراية هذه الدول بطبيعة المعركة التي يقوم بها الجيش ضد الإرهاب، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني الليبي مستمرة في العملية لحين تحرير طرابلس بشكل كامل.

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي تواجه عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي في العاصمة طرابلس.

بدورها، دعت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وقف عملية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس، معربةً عن أسفها لانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا.

فيما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس، رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.

وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب الليبي أولى جلساته الرسمية في مدينة بنغازي شرقي البلاد لأول مرة منذ تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال كلمة ألقاها، إنه عقب سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس سيتم تنظيم الانتخابات في البلاد مباشرة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق تحت سيطرة المجموعات المسلحة في طرابلس تحت أنظار البعثة الأممية.

وأكد صالح أن مهمة الجيش الليبي في طرابلس محددة وواضحة، وتتمثل في الدفاع عن الديمقراطية ودولة المؤسسات، عبر التخلص من التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون الذين نهبوا ثروات الشعب الليبي.

فيما دان برلمانيون ليبيون قصف طيران تابع للكلية الجوية في مدينة مصراتة منازل المدنيين وقوات الجيش الوطني في ضواحي طرابلس، مؤكدين أن هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب، لافتاً إلى أنه، ولأول مرة في تاريخ العالم، تمتلك ميليشيات إرهابية طائرات حربية تقلع من قواعد عسكرية، وذلك لاستهداف قوات الجيش الليبي التي تحارب الإرهاب في العاصمة الليبية.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن أكثر من 9500 شخص فروا من الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في المنطقة الغربية.