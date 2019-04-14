الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رام الله (الاتحاد) أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، مساء أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس. وجرت مراسم تأدية اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة أمام اشتية لإعلان تشكيلة الحكومة.

وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشؤون المرأة. وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم «وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي». وسيكون اشتية قائماً بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقاً.

واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.

ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد.

إلى ذلك، أصيب شرطي إسرائيلي، أمس، بجروح طفيفة إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة فلسطينية مسرعة عند حاجز بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وقال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: إنه تم إطلاق النار تجاه السيارة، إلا أنها فرت، مشيراً إلى أن الشرطة والجيش يحققان في الدوافع، ويتم البحث عن السيارة والسائق.

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