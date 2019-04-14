قرقاش: الإمارات دولة ناجحة ودورها الإقليمي كبير

أبوظبي (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العالم ينظر للإمارات كدولة ناجحة ولها مستقبل كبير، لمساهماتها الهامة في الاستقرار والانفتاح، مشيراً إلى ضرورة التوازن في تحقيق إرادة المواطنين، والحفاظ على الاستقرار، ومؤسسات الدولة، في الانتقال السياسي بالعالم العربي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة إلى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة، والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظّم ومعول هدمه الفوضى». وأضاف معاليه في تغريدة أخرى «مع اختتام زيارتي لواشنطن، شعرت بالتفاؤل المتزايد لمستوى أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الإقليمي. يُنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ناجحة للغاية، ولها مستقبل كبير، بالإضافة إلى مساهماتها الإقليمية الهامة في الاستقرار والانفتاح».

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