«البنتاجون»: تقليص المساعدات العسكرية للبيشمركة ودعم «قسد»

بغداد (الاتحاد) قلصت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» تخصيصاتها لقوات البيشمركة الكردية، إلى أقل من النصف في مشروع موازنة 2020، بينما زادت المخصصات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بنسبة 20%. وخصصت البنتاجون لمواجهة «داعش» في العراق وسوريا، مبلغ 126 مليون دولار للبيشمركة، كرواتب ومصاريف طعام ووقود، وبهذا تكون حصة البيشمركة في موازنة العام المقبل، أقل بـ164 مليون دولار عن حصة العام 2019 الحالي، البالغة 290 مليون دولار. وتعتزم الوزارة تخصيص 95 مليون دولار لعمليات الإصلاح والتحديث للقوات العسكرية بإقليم كردستان، التي تضم عملية توحيد قوات البيشمركة، وإصلاح وزارة شؤون البيشمركة. جاء ذلك ضمن المساعدات اللوجستية والمعدات والخدمات للقوات العراقية، والتي خصصت لها أميركا 189 مليون دولار.

وتبلغ حصة العراق من موازنة مواجهة الإرهاب في العراق وسوريا 745 مليون دولار، تنفق على توفير معدات عسكرية وتدريب القوات والدعم اللوجستي والخدمات، ورواتب ونفقات البيشمركة، وإصلاح وتحديث البنية التحتية العسكرية، والحفاظ على الأسلحة والعربات العسكرية. بالمقابل، زادت المخصصات العسكرية الأميركية لمواجهة الإرهاب في سوريا بنسبة 20%، من 252 مليون دولار في موازنة 2019، إلى 300 مليون دولار في موازنة 2020.

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