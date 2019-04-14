كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: الثورة السودانية كانت متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير نادر فتح العليم، المحلل السياسي السوداني إن الشعب السوداني هو شعب ثورات، ورياح التغيير أخرجت من الشعب السوداني أفضل ما لديه.

وأشار فتح العليم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السودانيين من شباب، وكبار، ونساء أعطوا نموذج للعادات والأعراف السودانية، معتبرا أن الثورة السودانية كانت متوقعة.

وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، أن السفارة المصرية في الخرطوم نجحت في تسهيل عبور المواطنين عبر منفذ أرقين.

وذكرت الخارجية- في بيان صحفي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها والسفارة المصرية في الخرطوم من أجل رعاية المواطنين من أبناء الجالية المصرية، لاسيما في ضوء التطورات الأخيرة الجارية في السودان الشقيق، والتي ترتب عليها قرار السلطات السودانية بإغلاق المنافذ البرية على الحدود المشتركة بين البلدين، حيث أدى ذلك إلى تعطيل سفر عدد كبير من المواطنين المصريين ومن بينهم مجموعة من الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات السودانية، فقد أجرت السفارة اتصالات مع عددٍ من المسئولين أسفرت عن تجاوب الأشقاء في السلطات السودانية المعنية والتوجيه بسرعة فتح معبر "أرقين" البري على الحدود المصريةالسودانية.

