كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب البرلمان الأوروبي يتعاطفون مع الشعب الإيراني ويشجبون تقصير الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نحو 60 شخصاً من نواب البرلمان الأوروبي تعاطفهم مع الشعب الإيراني، نتيجة السيول المدمرة في إيران، التي أدت إلى مقتل المئات وتشريد ملايين الإيرانيين، مؤكدين على حزنهم الشديد.

وتقدم النواب بخالص التعازي إلى مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني، موضحين أن الحكومة الإيرانية تستنزف أموال وثروات البلاد في المشاريع النووية والصاروخية في سوريا والعراق واليمن، وتركت الشعب عاريا أمام الكوارث الطبيعية.

وأوضحوا أن قوات الحرس دمرت البيئة و الغابات والبناء، وأدت حالات الاختلاس بمليارات الدولارات، إلى تدمير الأساس الاقتصادي في إيران، فيما يعيش المواطنون المنكوبون بالسيول في حالة متدهورة، ويعتمدون فقط على الإغاثات الشعبية.



كما لم يتم توفير التسهيلات الأساسية والحد الأدنى من توفير الملاذ لهم، بل حتى تضع العراقيل حيال إيصال الإغاثات الشعبية.

