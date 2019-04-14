كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: المقاومة الإيرانية أفضل بديل لنظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال توم ريدج، وزير الأمن الداخلي الامريكي الأسبق، إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أفضل بديل لنظام الملالي الذي أغرق البلاد على مدار 40 عاما من سوء الإدارة والعجز ونهب الثروات.

وأضاف ريدج، أن وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران واضحة ومناسبة، ويجب تشجيعه على مواصلة الضغط على نظام طهران.

وأشار إلى أن ترامب يريد الوصول بالصادرات الإيرانية من الطاقة لمستوى صفر، موضحا أن النظام في إيران ليس معتدلا، بل عنيفا واستبداديا يفتقر للرحمة والكفاءة.

وأكد أن هناك بديلا أفضل هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، ففي ظله توجد حماية للصحافة والخطابة والتجمعات والمعارضة، ويمكن لإيران غير النووية الانضمام لمجتمع الدول ودمج ثقافتها وتاريخها وشعبها بالمجتمع العالمي الأوسع نطاقاً.

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وقال السياسي الأمريكي إنه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات في إيران لا يمكن لأحد الترشح ما لم يحصل على موافقة الملالي، وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فأوضح أن في طهران لا يوجد حرية للصحافة، فهي ليست حرة في إمطار المسؤولين بالأسئلة أو مواجهة الرئيس حسن روحاني بسلوكه أو بتصرفات الحرس الثوري أو السجناء السياسيين.

ولفت إلى أنه تم اعتقال ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص منذ اندلاع المظاهرات على مستوى البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2017 بسبب تعبيرهم عن رأيهم والاعتراض، مؤكدا أن التغيير قادم، فالأمر متعلق بالحرية والمساواة وأولوية التصويت لأي شخص يريد الحكم.

ولفت إلى أن جانبا هائلا من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الحياتية والانتماءات السياسية في أوروبا وأمريكا، قرروا قبول البديل القابل للتطبيق والنجاح لنظام الملالي، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

