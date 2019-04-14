كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في كتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء السبت، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات الميليشيا الانقلابية بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة، وفقاً لما أورده موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات، كانت الميليشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.