أمريكا تحذر مواطنيها من الإختطاف بـ35 دولة بينها 8 بلدان عربية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من حالات الاختطاف في 35 دولة حول العالم، على خلفية تحرير سائحة أمريكية اختطفت في أوغندا، قبل أيام.

ونقلت قناة “سي إن إن” أن الخارجية الأمريكية أكدت أن المؤشر”K” الجديد يعد جزءًا من الالتزام المستمر بتوفير معلومات واضحة وشاملة حول سلامة السفر للمواطنين الأمريكيين، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة للسفر، مشيرة إلى أنها تقدم مؤشرات المخاطر المحددة مثل الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والكوارث الطبيعية والصحة وغيرها من المخاطر المحتملة.

وتضم القائمة التي تحمل مؤشر “K” لخطر الاختطاف 35 دولة (منها 8 دول عربية)، هي: «أفغانستان، الجزائر، أنغولا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو، إثيوبيا، هايتي، إيران، العراق، كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، المكسيك، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تركيا، أوغندا، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليمن».

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن مكتب الشؤون القنصلية يعمل عن كثب مع مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن وكل الوكالات الأمريكية لخدمة وحماية الأمريكيين في الخارج، ومنع وحل حالات الاختطاف وأخذ الرهائن، مؤكدة أنها ستستمر في تحديث معلوماتها العامة كجزء من الالتزام المستمر بخدمة المواطنين الأمريكيين أثناء سفرهم إلى الخارج.

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وقدمت وزارة الخارجية مؤشرًا جديدًا للمخاطر إلى مستشاري السفر العموميين، من أجل إبلاغ المواطنين الأمريكيين بمزيد من الوضوح عن مخاطر الاختطاف، وأخذ الرهائن من قبل جهات إجرامية وإرهابية في جميع أنحاء العالم.