"الخارجية": سفارتنا لم تنَم في الخرطوم منذ اندلاع الأحداث لإزالة العقبات أمام المصريين

مصراوي - كتب- محمد جمعة:
قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية؛ إن السفارة المصرية في الخرطوم لم تنَم منذ اندلاع الأحداث في السودان، لإزالة كل العقبات أمام المصريين الموجودين هناك.
وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، مساء اليوم السبت، أن مدير معبر أرقين أصدر تعليماته لكل السلطات، لسرعة إنهاء إجراءات المصريين المسافرين من السودان، وتواصل مع عدد من الطلبة العالقين، وتأكد من إزالة كل العقبات أمامهم وأنهم في طريقهم إلى أرض الوطن.
وأشار...
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