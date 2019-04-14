ظريف: البيت الابيض ينفق أموال الشعب الاميركي بحماقاته ويتوقع نتائج مختلفة

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​البيت الابيض​ ينفق اموال الشعب الاميركي في حماقاته لكنه يتوقع نتائج مختلفة"، مشيراً إلى أنه "في موضوع الصراع بمنطقتنا، الموضوع ليس موضوع المال، فلقد اعترف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان ​الولايات المتحدة​ انفقت هنا 7 تريليونات ​دولار​، ولكنها فقد عملت على تعقيد الاوضاع، فالذين يعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالنسبة لهم مقدم على كل شيء، يرتكبون الحماقات دوما لخدمته، وينفقون الاموال العامة لهذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة".

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