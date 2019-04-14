أفاد موقع "vice.com" الكندي بأن "السلطات الكندية كشفت عن تشكل جماعة يمينية متطرفة، تحمل ​السلاح​ لـ"الدفاع عن البلاد ضد المسلمين"، موضحاً أن "الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم "ثلاثة بالمئة" تعتم شعارات من قبيل "نحن أخوة في الحرب"، و"نحن في حالة حرب وفي قلب الكفاح".

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كانت هذه تفاصيل خبر موقع كندي: الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام" في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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