أعربت فصائل من الحشد الشعبي العراقي عن "رفضها قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، مشيرةً إلى أنه " ساعد في إنقاذ أربع أو خمس دول من السقوط في أيدي تنظيم "داعش" الارهابي".
وعبرت عن "دهشتها من القرار" ووصفت الولايات المتحدة بأنها الراعي الأول للإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي رفض تصنيف الحرس الثوري إرهابيا: أميركا الراعي الأول للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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