الحشد الشعبي رفض تصنيف الحرس الثوري إرهابيا: أميركا الراعي الأول للإرهاب

أعربت فصائل من ​الحشد الشعبي​ العراقي عن "رفضها قرار ​الولايات المتحدة​ تصنيف ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية"، مشيرةً إلى أنه " ساعد في إنقاذ أربع أو خمس دول من السقوط في أيدي تنظيم "داعش" الارهابي".

وعبرت عن "دهشتها من القرار" ووصفت الولايات المتحدة بأنها ​الراعي​ الأول للإرهاب".