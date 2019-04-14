مرشح المعارضة الماليزية يفوز بالانتخابات التكميلية البرلمانية بمدينة رانتاو

أفادت لجنة الانتخابية الماليزية بأن "مرشح تحالف المعارضة الماليزية محمد حسن فاز في الانتخابات التكميلية البرلمانية التي شهدتها مدينة رانتاو التابعة لولاية نكري سمبيلن"، موضحةً أن "حسن حقق 10 آلاف و395 صوتا فيما حصل مرشح "تحالف الأمل" الحاكم إس ستريرام على 4 آلاف و887 فقط".

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الانتخابات الماليزية ألغت نتائج الانتخابات التي فاز بها محمد حسن في 9 أيار 2018، على خلفية قرارها بوجود "تحايل".