أفادت لجنة الانتخابية الماليزية بأن "مرشح تحالف المعارضة الماليزية محمد حسن فاز في الانتخابات التكميلية البرلمانية التي شهدتها مدينة رانتاو التابعة لولاية نكري سمبيلن"، موضحةً أن "حسن حقق 10 آلاف و395 صوتا فيما حصل مرشح "تحالف الأمل" الحاكم إس ستريرام على 4 آلاف و887 فقط".
تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الانتخابات الماليزية ألغت نتائج الانتخابات التي فاز بها محمد حسن في 9 أيار 2018، على خلفية قرارها بوجود "تحايل".
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح المعارضة الماليزية يفوز بالانتخابات التكميلية البرلمانية بمدينة رانتاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.