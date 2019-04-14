خارجية الإمارات ترحب بتعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​ بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ​السودان​ي في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية".

ولفتت إلى دولة الإمارات تؤكد "دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني"، معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان .

وأعربت عن تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.