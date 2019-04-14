وسائل إعلام ايرانية: إخماد حريق في مصفاة بإيران والاضرار مادية

أفادت وسائل إعلام ايرانية بأن "حريقا اندلع في مصفاة قرب ميناء بندر عباس الإيراني المطل على ​الخليج​"، مشيرةً إلى أن "فرق الإطفاء أخمدت الحريق خلال أقل من 40 دقيقة"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية".

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