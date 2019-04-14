العربية: الجيش السوداني يقبض على مسلحين مجهولين في محيط جامعة الخرطوم

أفادت قناة "العربية" بأن "​الجيش السوداني​ قبض على مسلحين مجهولين في محيط جامعة ​الخرطوم​". وكانت قد أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "سماع ​إطلاق نار​ خارج ​وزارة الدفاع​ السودانية". فيما نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن مصادر سودانية عن "وقوع تبادل ل​إطلاق النار​ قرب جامعة الخرطوم - ​كلية الهندسة​ بين الجيش ومسلحين مجهولين"، مشيرةً إلى أن "تبادل إطلاق النار وقع في أحد المباني القريبة من مركز الاعتصام قبالة ​القيادة​ العامة للجيش السوداني".

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