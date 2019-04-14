مسؤول روسي: من السابق لأوانه الحديث عن قمة نورماندي جديدة حول أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه "من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة جديدة في إطار "رباعية نورماندي" حول التسوية الأوكرانية"، مشيراً إلى أنه "إذا تحدثنا عن الجدول الواقعي للأعمال، فمن السابق لأوانه الحديث عن انعقاد اجتماع في إطار نورماندي".
وأوضح أنه "أولا يجب انتظار اختتام المرحلة الحالية للنشاط السياسي الداخلي في أوكرانيا وانتخاب رئيس، أما بخصوص عقد اجتماع في إطار نورماندي، فمن المهم مبدئيا بالنسبة لروسيا أن يؤدي هذا الاجتماع في حال عقده إلى تقدم معين في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
وأشار إلى أنه "من الضروري ألا ينتهي اجتماع جديد في إطار "نورماندي" مهما كان مستواه، دون أي نتيجة".
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