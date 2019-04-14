اعتراض سفينة تنقل 120 مهاجرا من سريلانكا في جزيرة لارينيون الفرنسية

أعلنت السلطات المحلية في جزيرة لارينيون الفرنسية في المحيط الهندي عن اعتراض سفينة تقل نحو 120 شخصا بينهم نساء وأطفال في سان روز على الساحل الشرقي للجزيرة.
وأوضحت "وكالة الصحافة الفرنسية" أنه تم الابلاغ عن السفينة السريلانكية على الارجح الاثنين نحو الساعة العاشرة والنصف مساء (10:30 بتوقيت بيروت) لدى مركز المراقبة والانقاذ بالجزيرة.
وأوضح مصدر اداري للوكالة أنه "لا زال يتعين اجراء مزيد من التدقيق لكنهم وصلوا من سريلانكا ويحملون، على الارجح، جنسية هذا البلد".
وهذه هي سابع سفينة مهاجرين سريلانكية يتم اعتراضها في لارينيون. وكان آخرها وصل في الرابع من شباط الماضي وعلى متنها 70 مهاجرا.
ويفصل أكثر من اربعة آلاف كلم لارينيون عن سريلانكا.
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